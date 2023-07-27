У Дніпрі підлітки вночі випивали в недобудові: 13-річний хлопець впав з 2-го поверху

У Дніпрі підліток впав з 2-го поверху.

Про це випадок розповів медик Влад Боднюк.

Днями до єдиної центральної диспетчерської надійшов виклик про 13-річного хлопчика, який зірвався з 2-го поверху недобуду. Швидку викликав охоронець з сусіднього кафе, який став свідком інциденту.

На місце приїхала реанімаційна бригада, яка з’ясувала, що компанії підлітків під час комендантської години випивала в недобуді. Не помітивши в темряві відсутність покриття, один із хлопців впав з 2-го поверху та сильно травмувався.

Постраждалому надягли спеціальний комірець, щоб зафіксувати хребет та оглянули. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та алкогольну інтоксикацію.

Знеболивши та давши кисень, хлопця ушпиталили до профільної лікарні.

Медик зазначив, що такі випадки не є поодинокими. Батьки повинні частіше проводити виховні бесіди зі своїми дітьми, контролювати їх дії та вживання речовин, що можуть становити загрозу для їх здоров’я.

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