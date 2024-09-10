У Дніпрі підлітки штовхнули чоловіка у фонтан, аби провчити: що кажуть у поліції

У Дніпрі біля книжкового ринку між підлітками та чоловіком стався конфлікт.

У вівторок 10 вересня у місцевих Telegram-каналах поширили відео, на якому видно, як один з групи підлітків штовхає чоловіка у фонтан. Подія сталася вчора ввечері біля книжкового ринку у Дніпрі.

Потім у мережі розповсюдили ще один кадр з місця інциденту, на якому можна побачити короткий уривок з розмови між місцевим блогером Давою, поруч з яким знаходилась група підлітків, та чоловіком. Попередньо відомо, що між ними виник конфлікт.

Як повідомляють очевидці, Дава з підлітками знімав відео, згодом до них підійшов чоловік та почав розмовляти з ними на дивні теми. Під час спілкування він взяв одну дівчат за волосся та почав її тягати.

…почав нести нісенітницю, що ми сини демонів і таке подібне, потім почав спілкуватися з дівчинкою – йому не сподобалося, що вона йому не так відповіла, він підійшов взяв її за волосся і почав тягати. , – розповідають свідки.

Попередньо, чоловік був у нетверезому стані. Підлітки вирішили провчити його та зіштовхнути у фонтан, однак, за словами очевидців, він сам погодився на таке покарання за свій вчинок.

Згодом у мережі оприлюднили повне відео конфлікту, на якому можна побачити, що чоловік з невідомої причини кричав та нецензурно висловлювався у сторону підлітків.

Ймовірно, конфлікт виник на фоні того, що під час зйомки відео Дава впав, а підлітки почали з цього сміятися. Поки блогер намагався вгамувати нетверезого чоловіка, останній продовжував запитувати інших “Що смішного в тому, що людина впала?”. Після недовгої розмови він напав на одну з дівчат, у той момент фіксування ситуаціїї на відео припинили.

Журналісти Dnepr.Info звернулися у поліцію стосовно інциденту та дізналися від речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник, що на місце правоохоронців не викликали.

Повідомлень до поліції не надходило. Для зʼясування обставин правоохоронці зафіксували інформацію з соцмереж. Триває перевірка, – повідомила Аліна Стадник.

Сам місцевий блогер наразі не коментує подію.

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