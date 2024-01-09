У Дніпрі підлітки-колядники обмалювали під’їзд будинку: їхнім батькам загрожує штраф

Нещодавно у мережі опублікували фото розмальованого під'їзду на житловому масиві Лівобережний-3.

Повідомлялося, що це зробили підлітки-колядники.

Пізніше з’явилася інформація, що хлопці, ймовірно, вкрали маркери в одному із канцелярських магазинів.

У поліції прокоментували цю подію.

Як повідомили у Дніпровському районному управлінні поліції, правоохоронці розшукали підлітків, які обмалювали підʼїзд будинку. Ними виявились троє малолітніх хлопців віком від 12 до 13 років.

Відносно їхніх батьків поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф.

Шановні батьки, спілкуйтеся з дітьми та пояснюйте, які види дозвілля є прийнятними, а які – ні, а також попередьте про наслідки за їхні дії, – додали у поліції.

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