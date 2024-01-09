Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі підлітки-колядники обмалювали під’їзд будинку: їхнім батькам загрожує штраф

У Дніпрі підлітки-колядники обмалювали під’їзд будинку: їхнім батькам загрожує штраф

Сьогодні 14:10
просмотров

Нещодавно у мережі опублікували фото розмальованого під'їзду на житловому масиві Лівобережний-3.

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки-колядники обмалювали під'їзд будинку: їхнім батькам загрожує штраф

Повідомлялося, що це зробили підлітки-колядники.

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки-колядники обмалювали під'їзд будинку: їхнім батькам загрожує штраф

Пізніше з’явилася інформація, що хлопці, ймовірно, вкрали маркери в одному із канцелярських магазинів.

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки-колядники обмалювали під'їзд будинку: їхнім батькам загрожує штраф

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки-колядники обмалювали під'їзд будинку: їхнім батькам загрожує штраф

У поліції прокоментували цю подію.

Як повідомили у Дніпровському районному управлінні поліції, правоохоронці розшукали підлітків, які обмалювали підʼїзд будинку. Ними виявились троє малолітніх хлопців віком від 12 до 13 років.

Відносно їхніх батьків поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф.

Шановні батьки, спілкуйтеся з дітьми та пояснюйте, які види дозвілля є прийнятними, а які – ні, а також попередьте про наслідки за їхні дії, – додали у поліції.

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки-колядники обмалювали під'їзд будинку: їхнім батькам загрожує штраф

Читайте также:

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки-колядники обмалювали під'їзд будинку: їхнім батькам загрожує штрафУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі підлітки-колядники обмалювали під'їзд будинку: їхнім батькам загрожує штрафРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі з’явилася маршрутка з “підвищеним комфортом”
Новини Дніпра
Сьогодні 13:56
У Дніпрі з’явилася маршрутка з “підвищеним комфортом”

У Дніпрі з'явилася маршрутка з ВІП-місцем.

“Порізав” та пішов в іншу кімнату спати: у Дніпрі в АНД районі чоловік вбив свою дружину
Новини Дніпра
Сьогодні 13:03
“Порізав” та пішов в іншу кімнату спати: у Дніпрі в АНД районі чоловік вбив свою дружину

Триває досудове розслідування.

Де в Дніпрі знаходиться вулиця-ліс і чому вона так називається
Новини Дніпра
Сьогодні 12:23
Де в Дніпрі знаходиться вулиця-ліс і чому вона так називається

У рамках перейменування у Дніпрі продовжують повертати вулицям їхню історичну…

“Помолився та поїхав”: житель Дніпра стрімив свою втечу через Тису до Угорщини
Новини Дніпра
Сьогодні 12:14
“Помолився та поїхав”: житель Дніпра стрімив свою втечу через Тису до Угорщини

Дніпрянин збирався перепливти Тису, щоб дістатися до Угорщини, але вчасно…

Наверх