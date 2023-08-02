У Дніпрі під вікнами містян поселився “живий будильник”: не дає спати вночі

Вимкнути цей "будильник" неможливо.

У Дніпрі під вікнами місцевих мешканців поселився “живий будильник” – вухата сова.

Про це повідомила дніпрянка Наталія Афанасьєва у Facebook.

Дніпро. Липень 2023. Хто поселився під вікном і ночами не дає спати? – підписала жінка фото.

Зазначимо, ці сови мають своєрідний голос – вони скреплять, як незмащені двері, тому заснути вночі проблематично!

Зі звуком!

Додамо, природним середовищем проживання вухатих сов є місцевість з густою рослинністю поблизу луків, а також відкриті ліси та рідкі чагарники. Ці пташки доволі полохливі, тому зустріти їх у великому шумному місті – велика рідкість.

Читайте також:

Українська

Автор: