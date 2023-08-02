У Дніпрі під вікнами містян поселився “живий будильник”: не дає спати вночі

У Дніпрі під вікнами місцевих мешканців поселився “живий будильник” – вухата сова.
Про це повідомила дніпрянка Наталія Афанасьєва у Facebook.
Дніпро. Липень 2023. Хто поселився під вікном і ночами не дає спати? – підписала жінка фото.
Зазначимо, ці сови мають своєрідний голос – вони скреплять, як незмащені двері, тому заснути вночі проблематично!
Зі звуком!
Додамо, природним середовищем проживання вухатих сов є місцевість з густою рослинністю поблизу луків, а також відкриті ліси та рідкі чагарники. Ці пташки доволі полохливі, тому зустріти їх у великому шумному місті – велика рідкість.
Читайте також:
Автор:
Правління Національного банку України вирішило відкликати банківську ліцензію в АТ…
Через повномасштабне вторгнення рф більшість бібліотек у Дніпрі призупинили свою…
Зазвичай, українці мають право виходити на пенсію у 60-65 років…
Учора пізно ввечері на лінію "101" повідомили про пожежу в…