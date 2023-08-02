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  • У Дніпрі під вікнами містян поселився “живий будильник”: не дає спати вночі

У Дніпрі під вікнами містян поселився “живий будильник”: не дає спати вночі

Сьогодні 10:00
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Вимкнути цей "будильник" неможливо.

Новости Днепра про У Дніпрі під вікнами містян поселився

У Дніпрі під вікнами місцевих мешканців поселився “живий будильник” – вухата сова.

Про це повідомила дніпрянка Наталія Афанасьєва у Facebook.

Дніпро. Липень 2023. Хто поселився під вікном і ночами не дає спати? – підписала жінка фото.

Новости Днепра про У Дніпрі під вікнами містян поселився

Зазначимо, ці сови мають своєрідний голос – вони скреплять, як незмащені двері, тому заснути вночі проблематично!

Зі звуком! 

Додамо, природним середовищем проживання вухатих сов є місцевість з густою рослинністю поблизу луків, а також відкриті ліси та рідкі чагарники. Ці пташки доволі полохливі, тому зустріти їх у великому шумному місті – велика рідкість.

Новости Днепра про У Дніпрі під вікнами містян поселився

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