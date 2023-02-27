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  • У Дніпрі під колесами електрички загинув 28-річний чоловік: подробиці від поліції

У Дніпрі під колесами електрички загинув 28-річний чоловік: подробиці від поліції

Сьогодні 10:42
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Учора, 26 лютого, у Дніпрі стався нещасний випадок.

Новости Днепра про У Дніпрі під колесами електрички загинув 28-річний чоловік: подробиці від поліції

Як нам повідомили у поліції, о 20:50 на лінію «102» надійшло повідомлення, що о 20:37 біля платформи залізничної дороги 193 км електричка збила 28-річного чоловіка. На жаль, він загинув на місці.

Зазначається, що він перетинав колію в невстановленому місці та не відреагував на звукові та світові сигнали потяга.

За сказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту Кримінального кодексу України).

Триває слідство. Усі обставини з’ясовуються.

Фото 18+.

Новости Днепра про У Дніпрі під колесами електрички загинув 28-річний чоловік: подробиці від поліції

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Новости Днепра про У Дніпрі під колесами електрички загинув 28-річний чоловік: подробиці від поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі під колесами електрички загинув 28-річний чоловік: подробиці від поліціїРусский

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