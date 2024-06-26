У Дніпрі під час відключення світла невідомий у капюшоні ставить відмітки на дверях квартир

Про нього повідомили у місцевих Telegram-каналах та опублікували фотографію.
На ній можна побачити людину, схожу на чоловіка, одягнену в чорні широкі спортивні штани та сіру худі. До того ж, він прикрив обличчя капюшоном, а також має при собі велику сумку. Варто зазначити, що у Дніпрі наразі спекотна погода, під час якої ходити в подібному одязі наврядчи комфортно.
Очевидці зазначають, що невідомий заходить у під’їзди будинків на ж/м Лівобережний-3, зокрема під час відсутності електроенергії. У будинках він проводить певний час, згодом виходить, а після цього жителі помічають дивні мітки на дверних замках, намальовані блактиним кольором. Також замки чимось заклеєні.
Хто він та навіщо це робить – невідомо.
Про невідомого чоловіка кореспонденти dnepr.info запитали в речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник та з’ясували, що наразі звернень щодо нього не надходило.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі невідомий “гонщик” на синьому скутері врізається у проїжджі авто.
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