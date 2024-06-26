Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі під час відключення світла невідомий у капюшоні ставить відмітки на дверях квартир

Сьогодні 14:12
просмотров

У Дніпрі помітили дивного чоловіка у сірому капюшоні.

Новости Днепра про У Дніпрі під час відключення світла невідомий у капюшоні ставить відмітки на дверях квартир

Про нього повідомили у місцевих Telegram-каналах та опублікували фотографію.

На ній можна побачити людину, схожу на чоловіка, одягнену в чорні широкі спортивні штани та сіру худі. До того ж, він прикрив обличчя капюшоном, а також має при собі велику сумку. Варто зазначити, що у Дніпрі наразі спекотна погода, під час якої ходити в подібному одязі наврядчи комфортно. 

Очевидці зазначають, що невідомий заходить у під’їзди будинків на ж/м Лівобережний-3, зокрема під час відсутності електроенергії. У будинках він проводить певний час, згодом виходить, а після цього жителі помічають дивні мітки на дверних замках, намальовані блактиним кольором. Також замки чимось заклеєні. 

Новости Днепра про У Дніпрі під час відключення світла невідомий у капюшоні ставить відмітки на дверях квартир

Хто він та навіщо це робить – невідомо. 

Про невідомого чоловіка кореспонденти dnepr.info запитали в речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник та з’ясували, що наразі звернень щодо нього не надходило.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі невідомий “гонщик” на синьому скутері врізається у проїжджі авто.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі під час відключення світла невідомий у капюшоні ставить відмітки на дверях квартирУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі під час відключення світла невідомий у капюшоні ставить відмітки на дверях квартирРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    «Я з поліції, ваша донька побила дитину»: шахраї-роми з Кривого Рогу ошукали українців на півмільйона гривень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:16
    «Я з поліції, ваша донька побила дитину»: шахраї-роми з Кривого Рогу ошукали українців на півмільйона гривень

    У Кривому Розі шахраї ромської національності дзвонили людям під виглядом…

    На Дніпропетровщині на воді загинуло 6 людей, з них одна дитина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:23
    На Дніпропетровщині на воді загинуло 6 людей, з них одна дитина

    У Дніпропетровській області за червень втонуло шість людей. Серед них…

    В Україні розробили нову гру, в якій можна переплисти річку Тису
    новини України
    Сьогодні 13:15
    В Україні розробили нову гру, в якій можна переплисти річку Тису

    На платформі App Store з'явилася нова гра під назвою "Тиса".

    З російського полону повернули 18 військових з Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:33
    З російського полону повернули 18 військових з Дніпропетровщини

    Під час обміну полоненими 25 червня повернули 18 захисників з…

    Наверх