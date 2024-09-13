У Дніпрі під час відключень електрики працювали світлова інсталяція та лазерне шоу

Раптове відключення світла торкнулося не всіх.

У Дніпрі вчора, 12 вересня, раптово запровадили стабілізаційні відключення. В період відсутності світла, у місті запустили світлову інсталяцію та лазерне шоу. Гарну ілюмінацію було видно з різних куточків Дніпра.

Це обурило місцевих жителів, які спостерігали за світловим шоу з темних квартир. Фотографіями та відео поділилися у соцмережах та місцевих пабліках.

У коментарях деякі мешканці зазначали, що труби, які світяться на заводі, ймовіно живить окрема станція. Тому на них графіки світла не діють.

Нагадаємо, вчора, 12 вересня, у Дніпрі та області раптово запровадили стабілізаційні графіки відключення світла. Причина – зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС. Сьогодні, 13 вересня, відключення світла не прогнозується.

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