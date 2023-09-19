У Дніпрі під час сварки чоловік убив свою дружину

Злочин стався 18 вересня близько 22.40 в одній із квартир по вулиці Богдана Хмельницького в Індустріальному районі міста. Як зʼясували правоохоронці, між подружжям виникла сварка, під час якої чоловік почав бити дружину. Налякана жінка почала відбиватися, але чоловік наздогнавши її, декілька разів ударив ножем у живіт. Після цього він втік з місця події.
35-річну жінку госпіталізували до лікарні, де від отриманих травм вона, на жаль, померла. Через годину затримали 34-річного вбивцю та вилучили знаряддя злочину.
19 вересня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. Досудове розслідування триває.
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