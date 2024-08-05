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У Дніпрі під час руху вулицею водію автомобіля стало зле

Сьогодні 10:39
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У Дніпрі патрульні допомогли містянину, якому стало зле за кермом.

Новости Днепра про У Дніпрі під час руху вулицею водію автомобіля стало зле

Патрульні Дніпра помітили, що водій автомобіля “Skoda” припаркувався з порушенням правил дорожнього руху.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Поліціянти підійшли до кермувальника та дізналися, що йому зненацька стало зле.

Виявилося, що 61-річний чоловік, який раніше вже пережив три інфаркти, відчув запаморочення та біль в грудях. Один з патрульних попросив чоловіка пройти невеликий мнемотичний тест – підняти руки, перевірити чутливість кінцівок та обличчя, аби розпізнати перші ознаки інсульту.

Завдяки оперативній роботі патрульних та працівників екстреної швидкої допомоги 61-річному містянину встановили діагноз – гіпертонічний криз. Від подальшої госпіталізації відмовився.

Поліціянти перепаркували авто чоловіка та доправили його додому. 

Друзі, нагадуємо: не можна керувати автомобілем у хворобливому стані. Якщо відчуваєте погіршення самопочуття, запаморочення, виникнення нудоти під час руху — негайно зупиняйтеся. Завжди майте під рукою необхідні ліки та пляшку води. Якщо потрібна допомога — телефонуйте 102. Ми завжди допоможемо! – зазначили в дописі пресслужби.

Нагадаємо, раніше ми писали – Стало зле через спеку: в УЗ підтвердили смерть пасажирки в потязі, що курсує через Дніпро.

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Новости Днепра про У Дніпрі під час руху вулицею водію автомобіля стало злеУкраїнська

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