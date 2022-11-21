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У Дніпрі під час пожежі на дачі обгорів чоловік (ФОТО)

Сьогодні 06:45
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У неділю, 20 листопада, пожежа охопила будинок на території дачного кооперативу «Шинник-2» у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі під час пожежі на дачі обгорів чоловік (ФОТО)

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Полум’я миттєво охопило кімнати, дах та прибудову до будинку. Через відсутність можливості проїзду великогабаритної пожежної техніки вузькими дорогами садового товариства надзвичайники не змогли під’їхати безпосередньо до місця події.

Внаслідок пожежі постраждав власник дачі – чоловік 1984 року народження. З попереднім діагнозом “опіки верхніх кінцівок” “швидка” відвезла його до лікарні.

Загальна площа пожежі склала 25 кв. м. Її повністю ліквідували протягом години.

Новости Днепра про У Дніпрі під час пожежі на дачі обгорів чоловік (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі під час пожежі на дачі обгорів чоловік (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі під час пожежі на дачі обгорів чоловік (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі під час пожежі на дачі обгорів чоловік (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі під час пожежі на дачі обгорів чоловік (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі під час пожежі на дачі обгорів чоловік (ФОТО)Русский

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