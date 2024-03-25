У Дніпрі під час останнього обстрілу постраждав храм УПЦ МП

У Дніпрі під час обстрілу постраждав храм.

Про це повідомили в Дніпропетровській єпархії УПЦ.

Як виявилося, крім скверу та будинків на ж/м Західний, під час обстрілів 22 березня також постраждав храм.

22 березня 2024 року після обстрілу російськими військами Дніпра постраждав храм в ім’я праведного Симеона Богоприїмця, розташований у ж/м Західний м. Дніпро, – йдеться у повідомленні.

На щастя, великих руйнувань немає.

Від вибухової хвилі в церкві попадали святі ікони та був ушкоджений хрест.

Церква знаходиться в житловому масиві, де, як зазначає місцева адміністрація, внаслідок ракетної атаки пошкоджено 10 багатоповерхових будинків.

Читайте також:

Українська

Автор: