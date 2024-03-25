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У Дніпрі під час останнього обстрілу постраждав храм УПЦ МП

Сьогодні 14:46
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У Дніпрі під час обстрілу постраждав храм.

Новости Днепра про У Дніпрі під час останнього обстрілу постраждав храм УПЦ МП

Про це повідомили в Дніпропетровській єпархії УПЦ.

Як виявилося, крім скверу та будинків на ж/м Західний, під час обстрілів 22 березня також постраждав храм. 

22 березня 2024 року після обстрілу російськими військами Дніпра постраждав храм в ім’я праведного Симеона Богоприїмця, розташований у ж/м Західний м. Дніпро, – йдеться у повідомленні.

На щастя, великих руйнувань немає. 

Від вибухової хвилі в церкві попадали святі ікони та був ушкоджений хрест.

Церква знаходиться в житловому масиві, де, як зазначає місцева адміністрація, внаслідок ракетної атаки пошкоджено 10 багатоповерхових будинків.

Новости Днепра про У Дніпрі під час останнього обстрілу постраждав храм УПЦ МП

Новости Днепра про У Дніпрі під час останнього обстрілу постраждав храм УПЦ МП

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Новости Днепра про У Дніпрі під час останнього обстрілу постраждав храм УПЦ МПУкраїнська

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