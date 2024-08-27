У Дніпрі під час масштабної ракетної атаки провели унікальну процедуру

У Дніпрі під обстрілами провели унікальну процедуру.

Дніпровські лікарі провели трансплантацію стовбурових клітин 15-річному пацієнту під час масштабної атаки РФ 26 серпня. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

15-річний Володимир з Криворізького району успішно пройшов процедуру після тривалого лікування онкології серця.

Вчора Україна пережила масштабну атаку – ворог запустив 127 ракет і 109 дронів. Цілив і по нашій області. Але навіть це не стало на заваді лікарям одного з медичних центрів Дніпра. Попри все, вони не зупинили життєво важливу процедуру. І вчергове провели трансплантацію стовбурових клітин, – написав Лисак у Telegram.

Трансплантація допоможе Володимиру здолати важку хворобу. Хлопець понад рік боровся з онкологією і мав пухлину в серці.

Хлопець пройшов непростий шлях. Вісім блоків хіміотерапії, дві операції із заміни уражених ділянок та судин. А тепер лікарі разом з пацієнтом зробили переможний крок – пересадку кісткового мозку, – розповів голова ОВА.

Нині Володимир почувається добре і є надія, що юнак зможе остаточно подолати смертельну хворобу.

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