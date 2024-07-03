Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі під час ліквідації пожежі виявили труп

Сьогодні 07:05
просмотров

У Новокодацькому районі Дніпра горіла квартира.

Новости Днепра про У Дніпрі під час ліквідації пожежі виявили труп

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області.

Цієї ночі, близько 23:25 на спецлінію “101” надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир триповерхівки на вулиці Морської Піхоти у Новокодацькому районі Дніпра.

Прибувши на місце події, надзвичайники встановили, що пожежа виникла внаслідок займання домашнього майна на площі 10 кв.м.

Новости Днепра про У Дніпрі під час ліквідації пожежі виявили труп

Усередині помешкання було виявлено тіло чоловіка 1939 року народження. 

Пожежу ліквідували о 23:59. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині дачник, який кинувся сам гасити пожежу в полі, отримав опіки.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі під час ліквідації пожежі виявили трупУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі під час ліквідації пожежі виявили трупРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ворог у черговий раз атакував Дніпропетровщину: є загиблі та постраждалі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:01
    Ворог у черговий раз атакував Дніпропетровщину: є загиблі та постраждалі

    Внаслідок ворожої атаки по Нікопольщині 2 липня загинуло ще двоє.

    Деякі абоненти ЦЕК у Дніпрі 3 липня будуть без світла майже весь день: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:53
    Деякі абоненти ЦЕК у Дніпрі 3 липня будуть без світла майже весь день: адреси

    Деякі жителі Дніпра залишаться без світла на 10 годин.

    Над Дніпропетровщиною знищили ракету, яка летіла в напрямку Дніпра
    Новини Дніпра
    Вчора 21:22
    Над Дніпропетровщиною знищили ракету, яка летіла в напрямку Дніпра

    Над Дніпропетровщиною збили ворожу ракету.

    Поїхала на роботу в сусіднє місто і зникла: на Дніпропетровщині третій день шукають 45-річну жінку
    Новини Дніпра
    Вчора 20:06
    Поїхала на роботу в сусіднє місто і зникла: на Дніпропетровщині третій день шукають 45-річну жінку

    У Новомосковському районі зникла жінка.

    Наверх