У Дніпрі під час ліквідації пожежі виявили труп

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області.
Цієї ночі, близько 23:25 на спецлінію “101” надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир триповерхівки на вулиці Морської Піхоти у Новокодацькому районі Дніпра.
Прибувши на місце події, надзвичайники встановили, що пожежа виникла внаслідок займання домашнього майна на площі 10 кв.м.
Усередині помешкання було виявлено тіло чоловіка 1939 року народження.
Пожежу ліквідували о 23:59.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині дачник, який кинувся сам гасити пожежу в полі, отримав опіки.
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