У Дніпрі під час благодійного забігу «Mykolaychiky Charity Run» збирали кошти для допомоги дітям без батьківської опіки

У Дніпрі напередодні Дня Святого Миколая відбувся вже традиційний благодійний забіг «Mykolaychiky Charity Run».

Бігова акція організована громадською організацією «Старт Дніпро». Головна мета цьогорічного благодійного забігу – збір коштів на допомогу діткам-сиротам, якими опікується фонд «МАМА плюс Я».

«Цей забіг ніколи не зупиняли. Тобто, проводимо його вже шостий рік поспіль. Це не просто змагання, спортивний івент, а й завжди благодійна подія. Цього разу співпрацювали з благодійним фондом «МАМА плюс Я», який опікується дітками без батьківського піклування. Тож, під час заходу збирали кошти для дитячих будинків сімейного типу, у деяких із них виховуються по 9-10 дітей. Як усі знаємо, навчання зараз онлайн, і діткам потрібні для цього гаджети. Тому збирали кошти на це. Загалом щиро раді тому, що попри все учасники все ж прийшли і долучилися до забігу для допомоги діткам.», — підкреслила організаторка «Mykolaychiky Charity Run» Марина Філатова.

Зі свого боку, начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов зазначив: «Традиційно долучилися до організації благодійного забігу Миколайчиків. Задіяли для його проведення різні служби, зокрема й поліцію, швидку допомогу, комунальників. Словом, щоб учасникам комфортно і безпечно було долати дистанції».

«Mykolaychiky Charity Run» – яскравий костюмований забіг. Учасники у різних убраннях обрали для себе зручні дистанції: 10, 5, 1 км. Також були дитячі забіги на 1000 , 500 та 100 метрів. Загалом у цьогорічному забігу «Mykolaychiky Charity Run» взяли участь 125 осіб не лише з Дніпра, а й Києва, Харкова, Запоріжжя, Кременчуга, Жовтих Вод, Кривого Рогу. Переможці та призери отримали медалі і подарунки.

Переможцями стали: Оксана Чопенко, Олексій Пісарєв (10 км ); Ірина Кандиба, Іван Бабарика (5 км); Анна Бабарика, Олексій Єршов (1 км). У дитячих забігах: Варвара Аношкіна, Лев Дрига (1000 м); Ольга Антіпова, Нестор Пічурін (500 м); Валерія Кривченко, Артем Загоруйко (100 м).

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