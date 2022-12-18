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У Дніпрі під час благодійного забігу «Mykolaychiky Charity Run» збирали кошти для допомоги дітям без батьківської опіки

Сьогодні 14:56
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У Дніпрі напередодні Дня Святого Миколая відбувся вже традиційний благодійний забіг «Mykolaychiky Charity Run».

Новости Днепра про У Дніпрі під час благодійного забігу «Mykolaychiky Charity Run» збирали кошти для допомоги дітям без батьківської опіки

Бігова акція організована громадською організацією «Старт Дніпро». Головна мета цьогорічного благодійного забігу – збір коштів на допомогу діткам-сиротам, якими опікується фонд «МАМА плюс Я».
 

Новости Днепра про У Дніпрі під час благодійного забігу «Mykolaychiky Charity Run» збирали кошти для допомоги дітям без батьківської опіки

«Цей забіг ніколи не зупиняли. Тобто, проводимо його вже шостий рік поспіль. Це не просто змагання, спортивний івент, а й завжди благодійна подія. Цього разу співпрацювали  з благодійним фондом «МАМА плюс Я», який опікується дітками без батьківського піклування. Тож, під час заходу збирали кошти для дитячих будинків сімейного типу, у деяких із них виховуються по 9-10 дітей. Як усі знаємо, навчання зараз онлайн, і діткам потрібні для цього гаджети. Тому збирали кошти на це. Загалом щиро раді тому, що попри все учасники все ж прийшли і долучилися до забігу для допомоги діткам.», — підкреслила організаторка «Mykolaychiky Charity Run» Марина Філатова.
 
Зі свого боку, начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов зазначив: «Традиційно долучилися до організації благодійного забігу Миколайчиків. Задіяли для його проведення різні служби, зокрема й поліцію, швидку допомогу, комунальників. Словом, щоб учасникам комфортно і безпечно було долати дистанції». 
 
 
«Mykolaychiky Charity Run» – яскравий костюмований забіг. Учасники у різних убраннях обрали для себе зручні дистанції: 10, 5, 1 км. Також були дитячі забіги на 1000, 500 та 100 метрів.  Загалом у цьогорічному забігу «Mykolaychiky Charity Run» взяли участь 125 осіб не лише з Дніпра, а й Києва, Харкова, Запоріжжя, Кременчуга, Жовтих Вод, Кривого Рогу. Переможці та призери отримали медалі і подарунки. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі під час благодійного забігу «Mykolaychiky Charity Run» збирали кошти для допомоги дітям без батьківської опіки

 

Новости Днепра про У Дніпрі під час благодійного забігу «Mykolaychiky Charity Run» збирали кошти для допомоги дітям без батьківської опіки

Переможцями стали: Оксана Чопенко, Олексій Пісарєв (10 км ); Ірина Кандиба, Іван Бабарика (5 км); Анна Бабарика, Олексій Єршов (1 км). У дитячих забігах: Варвара Аношкіна, Лев Дрига (1000 м); Ольга Антіпова, Нестор Пічурін (500 м); Валерія Кривченко, Артем Загоруйко (100 м).
 

Новости Днепра про У Дніпрі під час благодійного забігу «Mykolaychiky Charity Run» збирали кошти для допомоги дітям без батьківської опіки

Новости Днепра про У Дніпрі під час благодійного забігу «Mykolaychiky Charity Run» збирали кошти для допомоги дітям без батьківської опікиУкраїнська

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