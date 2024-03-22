У Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку в “Мост-Сіті”

Замінували “Мост-Сіті” – таку інформацію отримали минулої доби правоохоронці Дніпропетровщини.
Повідомлення про вибухівку в торговельно-розважальному комплексі надійшло 21 березня.
Співробітниками поліції було проведено зовнішнє обстеження приміщень. На щастя, вибухонебезпечних предметів не знайшли.
Інформація про замінування не підтвердилася.
Загалом, за інформацією міськради, підрозділи ДСНС за минулу добу тільки в Дніпрі здійснили 11 виїздів. З них 6 викликів стосувалися ліквідації пожеж:
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