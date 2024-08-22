У Дніпрі перекриють одну з центральних вулиць через будівництво надземного переходу

У Дніпрі перекриють вулицю Харківську.

Через будівництво надземного переходу з 3 по 12 вересня перекриють проїзну частину по вул. Харківській, у районі буд. № 2 по вул. Королеви Єлизавети ІІ.

Про це йдеться в проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

“Відповідно до листа ПАТ «АКТА» від 09.08.2024 вх. № 11/1385, у зв’язку з необхідністю виконання робіт з будівництва об’єкта «Нове будівництво надземного переходу по вул. Харківській у м. Дніпро»: 1. Надати дозвіл ПАТ «АКТА» на перекриття проїзної частини по вул. Харківській, у районі буд. № 2 по вул. Королеви Єлизавети ІІ, з 03.09.2024 по 12.09.2024.”, – йдеться у документі.

На період будівельних робіт на вулиці встановлять огорожу, тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення.

Документ ще не підписав мер міста, тому він не набрав чинності.

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