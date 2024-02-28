У Дніпрі перекрили частину парку Шевченка: у чому річ

У Дніпрі обмежили доступ до деяких ділянок парку Шевченка.

Про це повідомили в департаменті парків та рекреацій ДМР.

Доступ обмежили до деяких аварійних ділянок парку Шевченка. Ці території огородили металевим парканом аби попередити відвідувачів про небезпеку користування.

Мова йде про старий оглядовий майданчик парку та частину сходів, яка до нього йшла. Відремонтувати пошкоджені ділянки планується у теплий період року.

Крім цього, триває робота з розчищення найвіддаленіших та важкодоступних схилів Монастирського острову. Зокрема схил в районі Sup Station Dnipro був прибрали від старих гілок та опалого листя.

Тепер територія приведена у належний санітарний стан.

Тим часом у парку Зелений Гай встановлюють оновлені та відремонтовані лавочки вздовж центральної алеї. Раніше місця для сидіння звідси прибрали.

Нагадаємо, в одному із парків Дніпра раніше зникли майже всі лавочки.

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