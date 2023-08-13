Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі перейменують ще 18 вулиць та 6 провулків: які нові назви для них придумали

У Дніпрі перейменують ще 18 вулиць та 6 провулків: які нові назви для них придумали

Сьогодні 19:20
просмотров

Процес декомунізації та дерусифікації в Україні, зокрема і Дніпрі, триває. Так, у місті планують перейменувати ще 18 вулиць та 6 провулків, назви яких пов'язані з державою-терористкою.

Новости Днепра про У Дніпрі перейменують ще 18 вулиць та 6 провулків: які нові назви для них придумали

Відповідний проєкт рішення вже оприлюднили на сайті міської ради, проте він ще не був підписаний мером Дніпра Борисом Філатовим. 

Старі назви пропонують замінити наступними:

  • вулиця Артюшенка – вулиця Вільного Козацтва;
  • провулок Брянський – провулок Старолікарняний;
  • вулиця Гончарова – вулиця Гончарна;
  • вулиця Гладкова – вулиця Квартальна;
  • вулиця Гур’ївська – вулиця Курахівська;
  • вулиця Дальньоуральська – вулиця Джонса Гарета;
  • провулок Дальньоуральський – провулок Гарета;
  • вулиця Дружинників – вулиця Родини Кузьменків;
  • вулиця Дунаєвського – вулиця Олекси Повстенка;
  • провулок Кожем’яки – провулок Подебрадський;
  • вулиця Крюкова – вулиця Бахчисарайська;
  • вулиця Кулагіна – вулиця Юхима Михайлова;
  • вулиця Марата – вулиця Інженера Горяїнова;
  • вулиця Одоєвського – вулиця Академіка Кримського;
  • провулок Одоєвського – провулок Кримського;
  • вулиця Робесп’єра – вулиця Василя Кричевського;
  • провулок Робесп’єра – провулок Кричевського;
  • вулиця Россі – вулиця Прокопія Левандовського;
  • провулок Россі – провулок Левандовського;
  • вулиця Сочинська – вулиця Старокостянтинівська;
  • вулиця Таганська – вулиця Петра Наріжного;
  • вулиця Уляни Громової – вулиця Миколи Богуславського;
  • вулиця Усенка – вулиця Юрія Липи. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі перейменують ще 18 вулиць та 6 провулків: які нові назви для них придумалиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі перейменують ще 18 вулиць та 6 провулків: які нові назви для них придумалиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі 14 серпня деякі будинки залишаться без світла: адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 19:04
У Дніпрі 14 серпня деякі будинки залишаться без світла: адреси

У понеділок, 14 серпня, приватна компанія ЦЕК проводитиме у Дніпрі…

У Кривому Розі перекинувся мікроавтобус: постраждали дитина та бабуся
Новини Дніпра
Сьогодні 18:51
У Кривому Розі перекинувся мікроавтобус: постраждали дитина та бабуся

У суботу, 12 серпня, у Кривому Розі на вулиці Едуарда…

У Дніпрі кондукторка з криками виганяла підлітків з трамваю: у міськраді роз’яснили скандальну ситуацію
Новини Дніпра
Сьогодні 16:57
У Дніпрі кондукторка з криками виганяла підлітків з трамваю: у міськраді роз’яснили скандальну ситуацію

У мережі стало вірусним відео, на якому кондукторка трамваю №…

Під будинком утворилося справжнє сміттєзвалище: на Перемозі дніпрянин викидав речі просто з вікна (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 16:14
Під будинком утворилося справжнє сміттєзвалище: на Перемозі дніпрянин викидав речі просто з вікна (ВІДЕО)

У Дніпрі на житловому масиві Перемога місцеві жителі помітили дивну…

Наверх