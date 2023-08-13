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Новини У Дніпрі перейменують ще 18 вулиць та 6 провулків: які нові назви для них придумали
У Дніпрі перейменують ще 18 вулиць та 6 провулків: які нові назви для них придумали
Процес декомунізації та дерусифікації в Україні, зокрема і Дніпрі, триває. Так, у місті планують перейменувати ще 18 вулиць та 6 провулків, назви яких пов'язані з державою-терористкою.
Відповідний проєкт рішення вже оприлюднили на сайті міської ради, проте він ще не був підписаний мером Дніпра Борисом Філатовим.
Старі назви пропонують замінити наступними:
вулиця Артюшенка – вулиця Вільного Козацтва;
провулок Брянський – провулок Старолікарняний;
вулиця Гончарова – вулиця Гончарна;
вулиця Гладкова – вулиця Квартальна;
вулиця Гур’ївська – вулиця Курахівська;
вулиця Дальньоуральська – вулиця Джонса Гарета;
провулок Дальньоуральський – провулок Гарета;
вулиця Дружинників – вулиця Родини Кузьменків;
вулиця Дунаєвського – вулиця Олекси Повстенка;
провулок Кожем’яки – провулок Подебрадський;
вулиця Крюкова – вулиця Бахчисарайська;
вулиця Кулагіна – вулиця Юхима Михайлова;
вулиця Марата – вулиця Інженера Горяїнова;
вулиця Одоєвського – вулиця Академіка Кримського;
провулок Одоєвського – провулок Кримського;
вулиця Робесп’єра – вулиця Василя Кричевського;
провулок Робесп’єра – провулок Кричевського;
вулиця Россі – вулиця Прокопія Левандовського;
провулок Россі – провулок Левандовського;
вулиця Сочинська – вулиця Старокостянтинівська;
вулиця Таганська – вулиця Петра Наріжного;
вулиця Уляни Громової – вулиця Миколи Богуславського;
вулиця Усенка – вулиця Юрія Липи.
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Українська Русский Анна Кравчук
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