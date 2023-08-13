У Дніпрі перейменують ще 18 вулиць та 6 провулків: які нові назви для них придумали

Процес декомунізації та дерусифікації в Україні, зокрема і Дніпрі, триває. Так, у місті планують перейменувати ще 18 вулиць та 6 провулків, назви яких пов'язані з державою-терористкою.

Відповідний проєкт рішення вже оприлюднили на сайті міської ради, проте він ще не був підписаний мером Дніпра Борисом Філатовим.

Старі назви пропонують замінити наступними:

вулиця Артюшенка – вулиця Вільного Козацтва;

провулок Брянський – провулок Старолікарняний;

вулиця Гончарова – вулиця Гончарна;

вулиця Гладкова – вулиця Квартальна;

вулиця Гур’ївська – вулиця Курахівська;

вулиця Дальньоуральська – вулиця Джонса Гарета;

провулок Дальньоуральський – провулок Гарета;

вулиця Дружинників – вулиця Родини Кузьменків;

вулиця Дунаєвського – вулиця Олекси Повстенка;

провулок Кожем’яки – провулок Подебрадський;

вулиця Крюкова – вулиця Бахчисарайська;

вулиця Кулагіна – вулиця Юхима Михайлова;

вулиця Марата – вулиця Інженера Горяїнова;

вулиця Одоєвського – вулиця Академіка Кримського;

провулок Одоєвського – провулок Кримського;

вулиця Робесп’єра – вулиця Василя Кричевського;

провулок Робесп’єра – провулок Кричевського;

вулиця Россі – вулиця Прокопія Левандовського;

провулок Россі – провулок Левандовського;

вулиця Сочинська – вулиця Старокостянтинівська;

вулиця Таганська – вулиця Петра Наріжного;

вулиця Уляни Громової – вулиця Миколи Богуславського;

вулиця Усенка – вулиця Юрія Липи.

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