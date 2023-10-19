У Дніпрі перехожі відбили жінку від грабіжників, які накинулися на неї біля банкомату

На проспекті Дмитра Яворницького пограбували жінку. За інформацією поліції, злочин стався ввечері 17 жовтня. Троє чоловіків помітили містянку, яка знімала гроші в банкоматі. Вони стали вимагати в неї віддати їм готівку, а коли отримали відмову – повалили жінку на землю, вдарили по голові та забрали гаманець.
Дніпрянка почала кричати. На крики жінки відреагували небайдужі перехожі, які догнали грабіжників та затримали їх до приїзду поліції.
Нападниками виявилися троє мешканців Херсонської області 41, 42-х та 43-х років. Усіх затримали та забрали до відділку. Вкрадене у жінки майно у грабіжників вилучили.
18 жовтня слідчі повідомили грабіжникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Читайте також:
Автор:
У холодну пору року одним із найкращих «обігрівачів» може бути…
Природа вражає!
У Дніпрі 19 жовтня було гучно.
Важлива інформація!