Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі пенсіонер забив дерев’яною палицею знайомого до смерті

Сьогодні 16:05
просмотров

У неділю, 4 червня, в одній із квартир на вулиці Саксаганського 61-річний чоловік вбив 56-річного знайомого.

Новости Днепра про У Дніпрі пенсіонер забив дерев'яною палицею знайомого до смерті

Як з’ясували правоохоронці, між чоловіками стався конфлікт, під час якого пенсіонер наніс знайомому численні удари дерев’яною палицею по голові та тілу. Від отриманих травм постраждалий помер на місці.

Поліцейські затримали зловмисника.

5 червня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі пенсіонер забив дерев'яною палицею знайомого до смертіУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині посеред траси загорівся “ЗАЗ”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:09
    На Дніпропетровщині посеред траси загорівся “ЗАЗ”

    Сьогодні, 6 червня, на трасі неподалік села Кам’яне Криворізького району…

    У Дніпропетровській області поштою намагалися переслати наркотиків на півмільйона гривень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:41
    У Дніпропетровській області поштою намагалися переслати наркотиків на півмільйона гривень

    Посилку з наркотиками намагалися переслати поштою.

    Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеорологічне явище
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:53
    Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеорологічне явище

    Будьте обережні з вогнем!

    На Дніпропетровщині 10-річний хлопчик втопився у покинутому підземному резервуарі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:59
    На Дніпропетровщині 10-річний хлопчик втопився у покинутому підземному резервуарі

    У понеділок, 5 червня, о 23:22 на лінію «101» звернулися…

    Наверх