У Дніпрі пенсіонер забив дерев’яною палицею знайомого до смерті

Як з’ясували правоохоронці, між чоловіками стався конфлікт, під час якого пенсіонер наніс знайомому численні удари дерев’яною палицею по голові та тілу. Від отриманих травм постраждалий помер на місці.
Поліцейські затримали зловмисника.
5 червня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 15 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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