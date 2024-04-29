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У Дніпрі павичі влаштували “бійцівський клуб” (ФОТО)

Сьогодні 14:15
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У Дніпрі зафільмували бійку павичів.

Новости Днепра про У Дніпрі павичі влаштували

Павичі з яхт-клубу Січ добре знайомі жителям Дніпра. Зазвичай ці поважні птахи спокійно гуляють зеленою зоною, однак цими вихідними вони влаштували “бійцівський клуб”. Видовищне протистояння пернатих вдалося зафіксували на камеру дніпровському фотографу Валерію Кравченко. 

Нині у павичів шлюбний сезон, тому птахи нерідко намагаються похизуватися перед потенційною партнеркою своєю красою, розпушивши величезні різнобарвні хвости. Однак два красені з яхт-клубу Січ вирішили продемонструвати силу та розпочали сурову бійку. 

Хто з павичів виграв поєдинок дізнатися важко. Втім пташиний двобій привернув увагу багатьох відвідувачів зеленої зони. 

Новости Днепра про У Дніпрі павичі влаштували

Новости Днепра про У Дніпрі павичі влаштували

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Новости Днепра про У Дніпрі павичі влаштували Українська

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