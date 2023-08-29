У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, ДБР відкрило кримінальну справу: офіційні деталі

У патрульній поліції Дніпра офіційно прокоментували інцидент з інспектором, який смертельно поранив чоловіка.

Як повідомили в патрульній поліції, інцидент стався на проспекті Івана Мазепи.

Інспектор смертельно поранив чоловіка. На місці події працюють відповідні служби. Наразі правоохоронця відсторонили від служби на час розслідування.

На місце прибули співробітники ДБР, які встановлюють обставини події.

Керівництвом Нацполіції призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків.

Наразі у патрульній поліції офіційно ні підтвердили, ні спростували те, що водій поводився агресивно стосовно правоохоронців. Слідство триває.

Нагадаємо, близько 18:30 у Дніпрі чули звуки пострілів. Згодом з’ясувалося, що застрелили чоловіка. Пізніше стало відомо, що загиблий ніби-то поводився агресивно, тому патрульні застосували зброю.

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