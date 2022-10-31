У Дніпрі патрульний допоміг бабусі, яка загубилася

Нещодавно у Дніпрі загубилася бабуся. Літня жінка хотіла повернутися додому, але не пам’ятала, куди їй йти.
На допомогу старенькій прийшов патрульний Олег Борцов.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.
Олег якраз повертався додому із нічної зміни. Він підійшов до жінки та запропонував їй допомогу, адже на вулиці дощило. Пенсіонерка пояснила, що змерзла і вирішила зайти до крамниці, де її помітив патрульний. Він покликав на допомогу своїх колег, які встановили особу жінки та доставили її до місця мешкання.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Західному 14-річні підлітки врятували життя чоловіку.
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