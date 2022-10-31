У Дніпрі патрульний допоміг бабусі, яка загубилася

Хвилинка добра.

Нещодавно у Дніпрі загубилася бабуся. Літня жінка хотіла повернутися додому, але не пам’ятала, куди їй йти.

На допомогу старенькій прийшов патрульний Олег Борцов.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.

Олег якраз повертався додому із нічної зміни. Він підійшов до жінки та запропонував їй допомогу, адже на вулиці дощило. Пенсіонерка пояснила, що змерзла і вирішила зайти до крамниці, де її помітив патрульний. Він покликав на допомогу своїх колег, які встановили особу жінки та доставили її до місця мешкання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Західному 14-річні підлітки врятували життя чоловіку.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: