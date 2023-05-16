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У Дніпрі патрульні виявили мотоцикл, який перебуває у розшуку: подробиці

Сьогодні 13:09
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Уночі під час патрулювання у Новокодацькому районі інспектори помітили мотоцикл, який рухався без державних номерних знаків.

Новости Днепра про У Дніпрі патрульні виявили мотоцикл, який перебуває у розшуку: подробиці

Двоколісний зупинили.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Поліцейські поспілкувались з водієм, перевірили документи та ідентифікатор транспортного засобу.

З’ясувалось, що мотоцикл перебуває у розшуку.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Деталями справи займається слідчий.

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Новости Днепра про У Дніпрі патрульні виявили мотоцикл, який перебуває у розшуку: подробиціУкраїнська

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