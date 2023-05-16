У Дніпрі патрульні виявили мотоцикл, який перебуває у розшуку: подробиці

Двоколісний зупинили.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Поліцейські поспілкувались з водієм, перевірили документи та ідентифікатор транспортного засобу.
З’ясувалось, що мотоцикл перебуває у розшуку.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Деталями справи займається слідчий.
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