У Дніпрі патрульні відвели додому бабусю, яка загубилася в новорічний вечір

У Дніпрі патрульні відвели додому пенсіонерку, яка загубилася перед Новим роком.

Як розповіли дніпровські патрульні, перед Новим роком вони зустріли літню жінку яка загубилася. Бабуся розповіла поліціянтам, що вийшла на прогулянку, але потім не змогла знайти дорогу додому.

Я вийшла з будинку на прогулянку о 15:00, але заблукала і не можу знайти дорогу додому”, — розповіла літня жінка поліцейським, яких зустріла 31 грудня о 22:30 в Самарському районі.

Поліціянти за декілька хвилин знайшли номер доньки пенсіонерки та дізналися її адресу. Жінка телефоном підтвердила, що шукає свою матір, яка ще вдень вийшла прогулятися та досі не повернулася.

Патрульні доставили стареньку до місця проживання. Остання не потребувала медичної допомоги, тож її передали доньці.

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