У Дніпрі патрульні повернули додому 5-річну “мандрівницю”, яка шукала маму

У Дніпрі патрульні повернули додому 5-річну дитину, яка пішла шукати маму.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

Учора на гарячу лінію 102 подзвонили небайдужа громадянка. Вона розповіла, що побачила на Донецькому шосе 5-річну дівчинку, яка переходила дорогу сама, без нагляду дорослих.

На виклик одразу приїхала бригада патрульних. Після розмови з дитиною з’ясувалось, що вона шукає маму яка працює на ринку.

Дівчинка також розповіла про свою маму, та де вона мешкає.

Приїхавши додому поліція нікого там не знайшла. Як виявилося згодом, мама пішла забирати старшу доньку зі школи.

Поліцейські передали маленьку мандрівницю матері і повідомили про вказаний факт працівників ювенальної превенції, – йдеться у повідомленні патрульних.

Нагадуємо, що не варто лишати маленьких дітей без нагляду, з малечою треба завжди бути насторожі.

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