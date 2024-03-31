У Дніпрі паркування біля зон відпочинку знову буде платним: назвали дати

З 1 квітня місця для паркування на майданчиках біля зон відпочинку знову будуть платними, повідомили у департаменті транспорту та інфраструктури.
Це стосується семи майданчиків в різних районах Дніпра:
▪️ на під’їзді до парку ім. Шевченка;
▪️ вул. Січеславська Набережна, в районі буд. № 57-А, АЗС «Юкон»;
▪️ вул. Січеславська Набережна, в районі Фестивального причалу;
▪️ вул. Січеславська Набережна, в районі мосту на Монастирський острів;
▪️ вул. Маршала Малиновського, напроти буд. № 2;
▪️ вул. Набережна Перемоги, в районі буд. № 37-Д;
▪️ вул. Набережна Перемоги, в районі скверу «Прибережний».
Оплата поновлюється на весняно-літній період згідно з рішенням, яке ухвалено на виконавчому комітеті міської ради 25 січня 2022 року, пояснили в департаменті транспорту. Паркомати на цих майданчиках запрацюють, інформацію буде внесено до застосунків Parking Dnipro та UNIP.
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