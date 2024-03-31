Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі паркування біля зон відпочинку знову буде платним: назвали дати

У Дніпрі паркування біля зон відпочинку знову буде платним: назвали дати

Сьогодні 16:57
просмотров

Біля зон відпочинку знову буде платна парковка.

Новости Днепра про У Дніпрі паркування біля зон відпочинку знову буде платним: назвали дати

З 1 квітня місця для паркування на майданчиках біля зон відпочинку знову будуть платними, повідомили у департаменті транспорту та інфраструктури. 

Це стосується семи майданчиків в різних районах Дніпра:

▪️ на під’їзді до парку ім. Шевченка;
▪️ вул. Січеславська Набережна, в районі буд. № 57-А, АЗС «Юкон»;
▪️ вул. Січеславська Набережна, в районі Фестивального причалу;
▪️ вул. Січеславська Набережна, в районі мосту на Монастирський острів;
▪️ вул. Маршала Малиновського, напроти буд. № 2;
▪️ вул. Набережна Перемоги, в районі буд. № 37-Д;
▪️ вул. Набережна Перемоги, в районі скверу «Прибережний».

Оплата поновлюється на весняно-літній період згідно з рішенням, яке ухвалено на виконавчому комітеті міської ради 25 січня 2022 року, пояснили в департаменті транспорту. Паркомати на цих майданчиках запрацюють, інформацію буде внесено до застосунків Parking Dnipro та UNIP.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі паркування біля зон відпочинку знову буде платним: назвали датиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дніпро може зачепити хмара пилу з Сахари
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:12
    Дніпро може зачепити хмара пилу з Сахари

    До Дніпра може дістатися хмара пилу із Сахари.

    У Дніпрі на деяких вулицях дозволять їздити швидше
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:44
    У Дніпрі на деяких вулицях дозволять їздити швидше

    У Дніпрі з 1 квітня зміниться швидкісний режим.

    Чули звуки “сутички”: ще в одному районі Дніпра бачили лисицю, яка може хворіти на сказ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:50
    Чули звуки “сутички”: ще в одному районі Дніпра бачили лисицю, яка може хворіти на сказ

    Лисичку помітили на ж/м Придніпровський.

    У Дніпропетровській області магазин поїв людей неякісним алкоголем
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:25
    У Дніпропетровській області магазин поїв людей неякісним алкоголем

    У Дніпропетровській області людей поїли неякісним алкоголем.

    Наверх