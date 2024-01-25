У Дніпрі палала СТО з автомобілями всередині

Зранку в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра загорілася СТО. Це сталося близько 8 години. Рятувальники, які отримали повідомлення про пожежу негайно відправилися на місце інциденту.
По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що пожежа виникла на території приватного підприємства в одноповерховій будівлі СТО. Горіли легкові автомобілі та обладнання всередині ангару площею 500 квадратних метрів.
Через годину завдяки 38 рятувальникам та 9 одиницям техніки вогонь вдалося повністю загасили. Постраждалих немає. Машини, які були в ангарі, згоріли майже повністю.
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