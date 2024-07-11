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  • У Дніпрі п’ять шахраїв видурили 28 млн гривень на схемі з інвестиціями в агробізнес

У Дніпрі п’ять шахраїв видурили 28 млн гривень на схемі з інвестиціями в агробізнес

Сьогодні 19:17
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Банду шахраїв затримали в Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі п'ять шахраїв видурили 28 млн гривень на схемі з інвестиціями в агробізнес

У Дніпрі судитимуть п’ятьох ймовірних учасників злочинної організації, яких підозрюють у заволодінні 28 мільйонами гривень на схемі з інвестиціями в агробізнес, повідомляють в Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

За даними слідства, що “кримінальний авторитет” з Дніпра створив злочинну організацію, до якої залучив керівника відділення банку, директора підприємства та двох знайомих.

Шляхом обману і зловживання довірою обвинувачені пропонували потерпілим інвестувати свої кошти під великі відсотки у виробництво сільськогосподарської техніки аграрним підприємством. Надалі учасники організації привласнювали інвестовані кошти громадян і не виплачували обіцяні відсотки, — мовиться у повідомленні.

Як повідомили у прокуратурі, упродовж чотирьох років обвинувачені заволоділи щонайменше 28 мільйонами гривень.

Слідчі провели 16 обшуків за місцями проживання, в офісних приміщеннях та автомобілях підозрюваних на Дніпропетровщині Кіровоградщині. Вилучили документацію, зброю, набої, елітні автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, печатки, гроші у різній валюті. Вартість вилученого – понад 20 мільйонів гривень.

Наразі трьом чоловікам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, ще двом – нічний домашній арешт. На їхнє майно наклали арешт.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за частинами 2 та 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частинами 3 та 4 статті 190 та частинами 1 й 2 статті 255 Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, яке може загрожувати учасникам угрупування — до восьми років позбавлення волі. Організатору натомість можу загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Новости Днепра про У Дніпрі п'ять шахраїв видурили 28 млн гривень на схемі з інвестиціями в агробізнесУкраїнська

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