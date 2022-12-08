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У Дніпрі п’яний водій спровокував ДТП

Сьогодні 20:30
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У Дніпрі п'яний водій Opel спровокував ДТП на вулиці Петрозаводській.

Новости Днепра про У Дніпрі п'яний водій спровокував ДТП

Водій автомобіля Opel не впорався з керуванням та зіштовхнувся із Mitsubishi. Внаслідок аварії постраждалих немає. Під час оформлення ДТП патрульні помітили, що водій Opel нетверезий. Вони вирішили перевірити його. У чоловіка в крові виявили 2.17 проміле алкоголю в крові.

У той же вечір у Новокодацькому районі зупинили ВАЗ. Водія виглядав п’яними, тому його перевірили. Перевірка виявила у нього 2,71 проміле алкоголю в крові. Також виявилося, що чоловік взагалі був позбавлений водійського посвідчення і не мав права керувати автомобілем. 

На двох громадян склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння). На водія ВАЗ додатково склали протокол за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не мала права керувати) КУпАП.

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