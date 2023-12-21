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У Дніпрі п’яна водійка врізалась в авто поліцейських

Сьогодні 11:29
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На порушницю склали адміністративні матеріали.

Новости Днепра про У Дніпрі п'яна водійка врізалась в авто поліцейських

Учора близько опівночі на вулиці Вернадського сталася аварія – там Audi A6 врізалася в автомобіль патрульних. За кермом іномарки була нетвереза жінка.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Зазначається, що спочатку патрульні на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Архітектора Олега Петрова (раніше – Чернишевського) помітили автомобіль Audi A6 із номерним знаком, що йому не належить. Інспектори подали вимогу зупинитися, але авто пришвидшилося, і вже на вулиці Вернадського зіткнулося з автомобілем іншого поліцейського екіпажу. На щастя, ніхто не постраждав.

За кермом Audi перебувала жінка. Під час спілкування патрульні помітили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка показала, що у крові жінки було 0,70 проміле алкоголю. Також з’ясувалося, що вона позбавлена права керування.

Новости Днепра про У Дніпрі п'яна водійка врізалась в авто поліцейських

На водійку патрульні склали протоколи за ст.130, ч.5 ст.126, ст. 124 КУпАП та дві постанови: за порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків та невиконання вимог про зупинку. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

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Новости Днепра про У Дніпрі п'яна водійка врізалась в авто поліцейськихУкраїнська

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