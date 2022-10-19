У Дніпрі п’яна мама посеред вулиці перекинула візок зі своєю дитиною

Перехожі викликали поліцію.

Сталося все на вулиці Туркменській у Дніпрі. Перехожі помітили жінку, яка ледь стояла на ногах і явно була в стані алкогольного сп’яніння. Жінка вела себе неадекватно та декілька разів перекинула візочок зі своєю 2-річною дитиною, пише Дніпро Оперативний.

Перехожі викликали поліцію та медиків. Дитину відвезли до однієї з лікарень Дніпра, у неї через падіння є травми. А мамою тепер займатиметься поліція. Справу передали ювенальній превенції.

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