У Дніпрі “оселилася” екзотична кішка, схожа на рись (ФОТО)

У Дніпрі помітили кішку, схожу на рись.

Жителі Дніпра часто “усиновлюють” незвичних екзотичних тварин. Часто це змії, пітони, ящірки та інші “дивні” для наших широт домашні улюбленці. Днями у місті побачили цікаву кішку, яка нагадувала якого дикого звіра.

Дніпрянка Оксана Рудковська звернулася у Facebook за допомогою у визначенні породи кішки, яку вона побачила поблизу свого дому.

Прошу допомогти впізнати. Моя мама живе в приватному будинку і сьогодні я згодилась допомогти обірвати черешню. Гілки цієї черешні перевалюються через паркан і я поставила драбину, щоб дістатися стиглих ягід.Коли я майже була верхній сходинці я зазирнула у сусідський двір і побачила красиве створіння в нашийнику, яке уважно спостерігало за моїми діями. Я посміхнулась і продовжувала рвати черешню, а два вушка і великі оченята пухнастика дивились за моїми діями. У мене питання: чи можна тримати диких тварин у місті, чи є дозвіл на це і як не потрапити у неприємну ситуацію, коли ти намагаєшся зібрати урожай? Хто це? – написала Оксана.

Люди в коментарях допомогти визначити походження котика, який нагадував дику рись. На фото вище каракет – представник нової експериментальної породи котів.

Вони походять від схрещування звичайної домашньої кішки зі степовою риссю – каракалом. Вага тварини від 10 до 15 кг. Вони спокійні, миролюбні і ласкаві, подібно до домашньої кішки. Ціна такої пухнастої красуні може сягати 200 000 гривень.

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