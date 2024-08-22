У Дніпрі організовують масштабний вело- та автопробіг до Дня прапора: як долучитися

У Дніпрі проведуть патріотичний вело- та автопробіг.

23 серпня в День прапора України у Дніпрі відбудеться вело- та автопробіг. Автомобілісти та велосипедисти можуть проїхатися разом під прапорами України вулицями міста.

Про це повідомив журналіст Влад Войцеховський на своїй сторінці у Facebook.

“Вперше в історії Дніпра велосипедисти та автомобілісти організують спільну колону для того, щоб проїхатись під прапором України вулицями рідного міста!”, – написав Влад Войцеховський і додав, що учасників буде супроводжувати поліція.

Долучитися до патріотичного пробігу може кожен велосипедист та автомобіліст. Головна умова — мати з собою Державний прапор України.

Патріотичний вело- та автопробіг розпочнеться у п’ятницю 23 серпня о 13:00. Старт біля автозаправки WOG під Старим мостом, вул. Набережна Заводська, 3.

Маршрут: вул. Набережна Заводська – Набережна Січеславська – вул. Юліуша Словачека – проспект Дмитра Яворницького – Фестивальний причал.

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