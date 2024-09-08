У Дніпрі оперативник затримав зловмисника, який пограбував людину на інвалідному візку

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Злочин стався 6 вересня близько 15.30 на алеї у Центральному районі міста. 37-річний зловмисник підбіг до людини з інвалідністю, вихопив з рук гаманець і мобільний телефон, та почав тікати, – йдеться у дописі поліції.
Поруч проїздив оперативник Дніпровського відділення поліції, який став свідком пограбування.
Він наздогнав та зупинив грабіжника, після чого викликав СОГ.
37-річного зловмисника затримали, тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
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