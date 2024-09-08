Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі оперативник затримав зловмисника, який пограбував людину на інвалідному візку

У Дніпрі оперативник затримав зловмисника, який пограбував людину на інвалідному візку

Сьогодні 11:26
просмотров

У Дніпрі поліцейський випадково став свідком злочину, миттєво зорієнтувався та затримав грабіжника.

Новости Днепра про У Дніпрі оперативник затримав зловмисника, який пограбував людину на інвалідному візку

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Злочин стався 6 вересня близько 15.30 на алеї у Центральному районі міста. 37-річний зловмисник підбіг до людини з інвалідністю, вихопив з рук гаманець і мобільний телефон, та почав тікати, – йдеться у дописі поліції.

Поруч проїздив оперативник Дніпровського відділення поліції, який став свідком пограбування.

Він наздогнав та зупинив грабіжника, після чого викликав СОГ.

37-річного зловмисника затримали, тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі оперативник затримав зловмисника, який пограбував людину на інвалідному візкуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі 21-річний наркозбувач отримував заборонені речовині у поштоматі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:25
    У Дніпрі 21-річний наркозбувач отримував заборонені речовині у поштоматі

    У Дніпрі затримали 21-річного наркозбувача.

    На Дніпропетровщині попрощалися з Героєм, який загинув на Донецькому напрямку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:24
    На Дніпропетровщині попрощалися з Героєм, який загинув на Донецькому напрямку

    У селі Спаському Дніпровського району попрощались з військовослужбовцем Сергієм Івановичем…

    Ввечері та вночі російські війська знову обстрілювали Дніпропетровщину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:55
    Ввечері та вночі російські війська знову обстрілювали Дніпропетровщину

    Ворог знову обстрілював Нікопольщину вночі.

    Ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії: одна людина загинула
    Новини Дніпра
    Вчора 19:46
    Ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії: одна людина загинула

    Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольські громади.

    Наверх