У Дніпрі оперативник затримав зловмисника, який пограбував людину на інвалідному візку

У Дніпрі поліцейський випадково став свідком злочину, миттєво зорієнтувався та затримав грабіжника.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Злочин стався 6 вересня близько 15.30 на алеї у Центральному районі міста. 37-річний зловмисник підбіг до людини з інвалідністю, вихопив з рук гаманець і мобільний телефон, та почав тікати, – йдеться у дописі поліції.

Поруч проїздив оперативник Дніпровського відділення поліції, який став свідком пограбування.

Він наздогнав та зупинив грабіжника, після чого викликав СОГ.

37-річного зловмисника затримали, тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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