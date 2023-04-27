Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: причина

Сьогодні 11:06
просмотров

Якщо кудись збираєтесь - обов'язково беріть із собою парасольку!

Новости Днепра про У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: причина

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології на сьогодні, 27 квітня, прогнозують у Дніпрі складні погодні умови.

У місті у найближчу годину із збереженням до кінця дня очікується гроза. Рівень небезпечності – перший (жовтий).

Новости Днепра про У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: причина

Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі зазначили, що можливі град та шквали 15-20 м/с.

Новости Днепра про У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: причина

Тому будьте обережні та беріть парасольку, якщо кудись збираєтесь!

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: причинаУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі запрацюють нові камери автоматичної фіксації автопорушень: де їх встановили
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:03
    У Дніпрі запрацюють нові камери автоматичної фіксації автопорушень: де їх встановили

    У Дніпрі встановили нові камери фіксації автопорушень.

    У Дніпрі один із житлових масивів залишився без води: коли відновлять водопостачання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:31
    У Дніпрі один із житлових масивів залишився без води: коли відновлять водопостачання

    Тримайте вдома запаси води!

    Де в Дніпрі протягом травня будуть відключати газ: усі адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:21
    Де в Дніпрі протягом травня будуть відключати газ: усі адреси

    У Дніпрі в травні вимикатимуть газ.

    Півтисячі окупантів, 21 БПЛА та 16 ББМ за добу, – Генштаб повідомив про втрати ворога
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Півтисячі окупантів, 21 БПЛА та 16 ББМ за добу, – Генштаб повідомив про втрати ворога

    За даними ранку четверга, 27 квітня, українські військові ліквідували за…

    Наверх