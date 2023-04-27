У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: причина

Якщо кудись збираєтесь - обов'язково беріть із собою парасольку!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології на сьогодні, 27 квітня, прогнозують у Дніпрі складні погодні умови.

У місті у найближчу годину із збереженням до кінця дня очікується гроза. Рівень небезпечності – перший (жовтий).

Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі зазначили, що можливі град та шквали 15-20 м/с.

Тому будьте обережні та беріть парасольку, якщо кудись збираєтесь!

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