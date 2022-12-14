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У Дніпрі однорічна дівчинка отруїлася наркотиками

Сьогодні 14:17
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Однорічна дівчинки потрапила в лікарню, отруївшись наркотиками.

Новости Днепра про У Дніпрі однорічна дівчинка отруїлася наркотиками

14 грудня до однієї зі лікарень Дніпра госпіталізували однорічну дитину. Відомо, що дівчинка отруїлася наркотичними солями, пише Інформатор.

Попередньо відомо, що співмешканець матері однорічної дівчинки вживав заборонені речовини. У якийсь момент дитина поклала до рота наркотичні солі. Після цього інциденту чоловік зник, а малечу забрали до лікарні.

У поліції кажуть, що дитину вже перевели з реанімації до загального відділення та її життю нічого не загрожує. Наразі правоохоронці з’ясовують чим саме отруїлася дівчинка та як малеча отримала доступ до наркотиків.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 166 ККУ (неналежне виконання батьківських обов’язків).

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Новости Днепра про У Дніпрі однорічна дівчинка отруїлася наркотикамиУкраїнська

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