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  • У Дніпрі однолітки знущалися з дівчини, поставивши її на коліна: коментар поліції

У Дніпрі однолітки знущалися з дівчини, поставивши її на коліна: коментар поліції

Сьогодні 10:48
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Днями у Дніпрі на проспекті Олександра Поля стався жахливий випадок.

Новости Днепра про У Дніпрі однолітки знущалися з дівчини, поставивши її на коліна: коментар поліції

Там підлітки неподалік місцевих шкільних закладів знущалися зі своєї однолітки.

Відео опублікували в Telegram-каналі “Дніпро оперативний. Війна”.

На ньому видно, що група дівчат стоїть навколо своєї однолітки. Неповнолітні змусили дівчину стати на коліна та просити вибачення нібито за слова, що вона сказала про матір іншої.

За кадром при цьому чути слова: “Поклоняйся” та сміх. Потім дівчина у зеленій куртці вдарила свою однолітку по щоці.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом проводиться перевірка. Усі учасники встановлені. Питання знаходитися на контролі ювенальних поліцейських.

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Новости Днепра про У Дніпрі однолітки знущалися з дівчини, поставивши її на коліна: коментар поліціїУкраїнська

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