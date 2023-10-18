У Дніпрі однолітки знущалися з дівчини, поставивши її на коліна: коментар поліції

Днями у Дніпрі на проспекті Олександра Поля стався жахливий випадок.

Там підлітки неподалік місцевих шкільних закладів знущалися зі своєї однолітки.

Відео опублікували в Telegram-каналі “Дніпро оперативний. Війна”.

На ньому видно, що група дівчат стоїть навколо своєї однолітки. Неповнолітні змусили дівчину стати на коліна та просити вибачення нібито за слова, що вона сказала про матір іншої.

За кадром при цьому чути слова: “Поклоняйся” та сміх. Потім дівчина у зеленій куртці вдарила свою однолітку по щоці.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом проводиться перевірка. Усі учасники встановлені. Питання знаходитися на контролі ювенальних поліцейських.

Читайте також:

Українська

Автор: