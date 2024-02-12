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У Дніпрі одесит виніс все з квартири, яку орендував на добу

Сьогодні 15:42
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Одесит, який зняв на добу квартиру в Дніпрі, виніс з чужого помешкання всю техніку та здав у ломбард.

Новости Днепра про У Дніпрі одесит виніс все з квартири, яку орендував на добу

23-річний житель Одеси приїхав до Дніпра та винайняв квартиру в Шевченківському районі міста. 

Як розповіли у поліції, до них звернулася 40-річна жінка, яка поскаржилася на те, що її квартиру обікрали. Дніпрянка розповіла, що здала в подобову оренду своє помешкання, але коли тимчасовий “гість” виїхав, то прихопи з собою всю техніку.

З’ясувалося, що одесит, який винайняв квартиру, за добу зміг винести з помешкання холодильник, телевізор, пральну машину, мікрохвильовку та інші речі. Усе це чоловік здав до найближчого ломбарду і вже збирався втекти з Дніпра, але правоохоронці цьому завадили. 

Патрульні поліціянти затримали чоловіка на вокзалі та викликали на місце слідчо-оперативну групу відділення поліції № 7 Дніпровського районного управління поліції. Злодієм виявився 23-річний житель Одеси.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Одеситу оголосили про підозру в крадіжці. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідство триває, а подальшу долю квартирного крадія визначить суд.

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Новости Днепра про У Дніпрі одесит виніс все з квартири, яку орендував на добуУкраїнська

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