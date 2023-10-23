У Дніпрі очікується мінлива хмарність: прогноз погоди на 23 жовтня

Згідно з прогнозами синоптиків, ранок у Дніпрі очікується ясним, а вдень та ввечері небо буде хмарним. Без опадів! Вранці температура повітря +14°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +19°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 23 жовтня:
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