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У Дніпрі очікується мінлива хмарність: прогноз погоди на 23 жовтня

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!

Новости Днепра про У Дніпрі очікується мінлива хмарність: прогноз погоди на 23 жовтня

Згідно з прогнозами синоптиків, ранок у Дніпрі очікується ясним, а вдень та ввечері небо буде хмарним. Без опадів! Вранці температура повітря +14°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +19°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 23 жовтня:

  • Небо на заході ясне – дощу точно не буде.
  • Облетіло листя на вербі — зима настане рано.
  • Багато ялинових шишок – до врожаю ярих.
  • Мороз не вдарив – зими не варто чекати ще близько місяця.

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Новости Днепра про У Дніпрі очікується мінлива хмарність: прогноз погоди на 23 жовтняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі очікується мінлива хмарність: прогноз погоди на 23 жовтняРусский

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