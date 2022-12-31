У Дніпрі о 15:30 тролейбуси та трамваї не вийшли на маршрути: коли відновлять рух

Через небезпеку ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі на всіх тягових підстанціях КП “Дніпровський електротранспорт” відсутнє живлення.
Тому трамваї та тролейбуси не можуть вийти на маршрути у запланований час – о 15:30.
Про це повідомляє департамент транспорту міськради.
Метро та автобусний транспорт працюють в штатному режимі.
У разі відновлення енергопостачання трамваї та тролейбуси повернуться на маршрути.
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