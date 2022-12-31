Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі о 15:30 тролейбуси та трамваї не вийшли на маршрути: коли відновлять рух

У Дніпрі о 15:30 тролейбуси та трамваї не вийшли на маршрути: коли відновлять рух

Сьогодні 15:36
просмотров

Важливо!

Новости Днепра про У Дніпрі о 15:30 тролейбуси та трамваї не вийшли на маршрути: коли відновлять рух

Через небезпеку ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі на всіх тягових підстанціях КП “Дніпровський електротранспорт” відсутнє живлення.

Тому трамваї та тролейбуси не можуть вийти на маршрути у запланований час – о 15:30.

Про це повідомляє департамент транспорту міськради.

Метро та автобусний транспорт працюють в штатному режимі.

У разі відновлення енергопостачання трамваї та тролейбуси повернуться на маршрути.

Читайте також: 

Новости Днепра про У Дніпрі о 15:30 тролейбуси та трамваї не вийшли на маршрути: коли відновлять рухУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Знищено все: у Кам’янському горів магазин (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:13
    Знищено все: у Кам’янському горів магазин (ФОТО)

    Сьогодні, 31 грудня, о 04:36 до Служби порятунку «101» повідомили,…

    Заряджайте все: на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:09
    Заряджайте все: на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світла

    Через нову атаку росіян у Дніпропетровській області введено екстрені відключення…

    У Дніпрі можливі перебої з водою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:11
    У Дніпрі можливі перебої з водою

    У Дніпрі та області о 12.32 оголосили повітряну тривогу.

    Зафіксовано пуски: Лукашук попередив про ракетну небезпеку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:03
    Зафіксовано пуски: Лукашук попередив про ракетну небезпеку

    Російські окупанти ніяк не вгамуються.

    Наверх