У Дніпрі невідомий чоловік “малював” на пам’ятнику Кротову: його намагався зупинити інший містянин

Сьогодні, 1 лютого, у Дніпрі невідомий чоловік “малював” фарбою на пам’ятнику Борису Кротову, що знаходиться на перехресті вулиць Інженерної та Квартальної (раніше – Гладкова).
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
На кадрах можна побачити, що вандала намагався зупинити інший містянин, в якийсь момент між чоловіками навіть зав’язалася бійка.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що звернень в правоохоронні органи не надходило, але правоохоронці зафіксували факт події.
Заяв до поліції не було, наразі правоохоронці зафіксували факт для перевірки та з’ясування обставин, – повідомили нам у поліції.
Зазначимо, вандали вже “нападали” на цей пам’ятник. Влітку невідомі розмалювали його свастиками.
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