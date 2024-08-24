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У Дніпрі невідомі “замінували” 16 будівель

Сьогодні 12:40
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У Дніпрі вчора надійшло два повідомлення про мінування об'єктів.

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Про це повідомляє офіційний портал міськради міста.

Невідомі повідомили про замінування Дніпровської міської ради та усіх судів міста.

Вибухотехніки перевірили 15 об’єктів.

Також повідомлялось про замінування Дніпропетровської обласної ради (обстежено 1 об’єкт).

Вибухових та інших небезпечних предметів не знайшли, інформація не підтвердилась.

Підрозділи ДСНС не залучались.

За минулу добу надзвичайники здійснили по м. Дніпро 18 виїздів. З них 14 викликів стосувалися ліквідації пожеж.

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