У Дніпрі невідомі “замінували” 16 будівель

У Дніпрі вчора надійшло два повідомлення про мінування об'єктів.

Про це повідомляє офіційний портал міськради міста.

Невідомі повідомили про замінування Дніпровської міської ради та усіх судів міста.

Вибухотехніки перевірили 15 об’єктів.

Також повідомлялось про замінування Дніпропетровської обласної ради (обстежено 1 об’єкт).

Вибухових та інших небезпечних предметів не знайшли, інформація не підтвердилась.

Підрозділи ДСНС не залучались.

За минулу добу надзвичайники здійснили по м. Дніпро 18 виїздів. З них 14 викликів стосувалися ліквідації пожеж.

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