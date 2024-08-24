У Дніпрі невідомі “замінували” 16 будівель

Про це повідомляє офіційний портал міськради міста.
Невідомі повідомили про замінування Дніпровської міської ради та усіх судів міста.
Вибухотехніки перевірили 15 об’єктів.
Також повідомлялось про замінування Дніпропетровської обласної ради (обстежено 1 об’єкт).
Вибухових та інших небезпечних предметів не знайшли, інформація не підтвердилась.
Підрозділи ДСНС не залучались.
За минулу добу надзвичайники здійснили по м. Дніпро 18 виїздів. З них 14 викликів стосувалися ліквідації пожеж.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні у Дніпрі за багатьма адресами не буде води.
СК Дніпро-1 досі не розрахувався з колишніми футболістами.
Сьогодні вночі у Дніпровському районі горіла вантажівка.
Сьогодні вночі ворог атакував громади Дніпропетровщини.