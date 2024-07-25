У Дніпрі невідомі перекрили Слобожанський проспект сміттєвими баками

Слобожанський проспект перекрили сміттєві баки.

У ніч на 25 липня на Слобожанському невідомі розставили сміттєві баки посеред дороги. Це помітив водій, який їхав проспектом учора ввечері.

На відео, яке виклав у мережі містянин, видно, що кілька сміттєвих баків виставили посеред транспортного шляху. Контейнери перекрили проїзну частину, тому чоловіку довелося зупинитися та відсунути їх на місце.

Навіщо дорогу перекривали сміттєвими баками встановити не вдалося.

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