У Дніпрі невідомі одягнули купідончика, який сидить на найдовшій лавці у місті (ФОТО)

У Дніпрі невідомі вирішили зігріти купідончика з набережної.

Так, чарівного купідончика, який сидить на найдовшій лавці в Дніпрі, одягли. Для нього зв’язали маленький шарф, який прикрив оголену скульптуру.

Хтось зв’язав Купідончику шарфик, щоб він не змерз, – написала у своєму Instagram гід з Дніпра Ірина Спіріденкова.

Нагадаємо, 60-метрова лавка встановлена на алеї Набережній. Конструкція виконана в технології художнього кування та прикрашена інсталяціями, що відображають життєвий шлях сім’ї: мить зустрічі двох сердець, закоханість, рішення бути разом, появу дітей, піклування та мир.

Серед фігур звичайно є купідон, який зводить закоханих у Дніпрі, які потім зможуть прийти посидіти на сімейній лавці.

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