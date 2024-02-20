У Дніпрі невідомі одягнули купідончика, який сидить на найдовшій лавці у місті (ФОТО)

Так, чарівного купідончика, який сидить на найдовшій лавці в Дніпрі, одягли. Для нього зв’язали маленький шарф, який прикрив оголену скульптуру.
Хтось зв’язав Купідончику шарфик, щоб він не змерз, – написала у своєму Instagram гід з Дніпра Ірина Спіріденкова.
Нагадаємо, 60-метрова лавка встановлена на алеї Набережній. Конструкція виконана в технології художнього кування та прикрашена інсталяціями, що відображають життєвий шлях сім’ї: мить зустрічі двох сердець, закоханість, рішення бути разом, появу дітей, піклування та мир.
Серед фігур звичайно є купідон, який зводить закоханих у Дніпрі, які потім зможуть прийти посидіти на сімейній лавці.
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