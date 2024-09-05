У Дніпрі невідомі обікрали тільки-но відремонтоване укриття

На 12 кварталі у Дніпрі обікрали тільки-но відремонтоване укриття.

На Інженерній обікрали укриття, яке тільки-но місяць тому капітально відремонтували. Про це повідомила представниця місцевого ОСББ Лариса в Facebook-спільноті “12 квартал”.

Повідомляю про неприємні новини. Учора ввечері виявили пограбування укриття, яке місяць тому було відремонтовано, завдяки міській програмі співфінансування. Було витрачено 1 млн грн, з яких із бюджету міста пішло 75 %, а із фонду ОСББ – 25 %, – розповіла місцева жителька. Зі вкраденого: кабеля, дроти, усі світильники на акумуляторах, аварійне освітлення, пошкоджений гіпсокартон. Цікаво те, що багато цінних речей, які там знаходилися, залишилися не вкрадені. Основна ціль крадіїв, за припущеннями місцевих жителів, світильники на акумуляторах.

Досі триває реконструкція будинку, тут постійно знаходяться будівельники. Але все, як завжди – ніхто нічого не бачив і не чув. Тепер укриття втратило свою функціональність, немає де ховатися від повітряних тривог. Дуже прикро, скільки витрачених коштів пішло на вітер, – розповілає Лариса.

Відомо, що поліція зафіксувала факт злочину та допитала свідків. Розслідування триває.

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