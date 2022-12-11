У Дніпрі невідомі нажахали людей звуками салюту

Ввечері 10 грудня, мешканці Дніпра чули звуки схожі на постріли чи вибухи. Звуки добряче налякали містян. Як виявилося, це були салюти, про це стало відомо з телеграм-каналу “Дніпро Оперативний. Війна“.
Добре було чути звуки салютів біля проспекту Олександра Поля. Як повідомили дніпряни, хтось запускав салюти в “Зеленому гаю”.
Нагадаємо, в Україні наразі заборонено використання піротехніки. Проте це не зупиняє деяких екстремалів. Нещодавно в Кам’янському чоловікові відірвало руку, коли він тримав в кишені салютну петарду.
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