Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі невідомі нажахали людей звуками салюту

Сьогодні 09:22
просмотров

У Дніпрі невідомі налякали людей звуками салюту.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомі нажахали людей звуками салюту

Ввечері 10 грудня, мешканці Дніпра чули звуки схожі на постріли чи вибухи. Звуки добряче налякали містян. Як виявилося, це були салюти, про це стало відомо з телеграм-каналу “Дніпро Оперативний. Війна“.

Добре було чути звуки салютів біля проспекту Олександра Поля. Як повідомили дніпряни, хтось запускав салюти в “Зеленому гаю”.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомі нажахали людей звуками салюту

Нагадаємо, в Україні наразі заборонено використання піротехніки. Проте це не зупиняє деяких екстремалів. Нещодавно в Кам’янському чоловікові відірвало руку, коли він тримав в кишені салютну петарду.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі невідомі нажахали людей звуками салютуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі невідомі нажахали людей звуками салютуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як пройшла ніч 11 грудня на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Як пройшла ніч 11 грудня на Дніпропетровщині

    Уночі 11 грудня знову страждав Нікополь.

    Песики вже не в моді: у Дніпрі вигулювали поні та орла (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Вчора 18:27
    Песики вже не в моді: у Дніпрі вигулювали поні та орла (ВІДЕО)

    Ми писали, що у Дніпрі в одному зі скверів дніпрянка…

    “У мене вдома теж постійно вимикають світло”, – мер Дніпра
    Новини Дніпра
    Вчора 16:22
    “У мене вдома теж постійно вимикають світло”, – мер Дніпра

    Росіяни продовжують тероризувати Україну.

    У Дніпрі запрацював банкоматний роумінг: що це означає
    Новини Дніпра
    Вчора 14:44
    У Дніпрі запрацював банкоматний роумінг: що це означає

    Тепер можна знімати готівку у будь-якому банкоматі без комісії.

    Наверх