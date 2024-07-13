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  • У Дніпрі невідомі написали на пам’ятнику Брандису “зрадник” та “окупант”.

У Дніпрі невідомі написали на пам’ятнику Брандису “зрадник” та “окупант”.

Сьогодні 14:00
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У Дніпрі невідомі зробили декілька написів на пам'ятнику Брандису.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомі написали на пам'ятнику Брандису

На пам’ятнику написали “зрадник” та “окупант”, а також обмалювали меморіальну дощечку.

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

Анатолій Якович Брандис — радянський військовий льотчик-штурмовик літака Іл-2 75-го гвардійського штурмового авіаційного полку 1-ї гвардійської штурмової авіаційної дивізії. Народився у Дніпрі (кол. Катеринослав) 12 серпня 1923 року.

Після закінчення школи пілотів воював на Південному фронті. 

Пройшов шлях від льотчика до командира ескадрильї 75-го гвардійського штурмового авіаполку. Загалом зробив 228 бойових вильотів. 

Після закінчення війни викладав у військових навчальних закладах. Помер 23 березня 1988 року

Пам’ятник Брандису на Слобожанському був встановлений у 1949 році. 

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