У Дніпрі невідомі написали на пам’ятнику Брандису “зрадник” та “окупант”.

На пам’ятнику написали “зрадник” та “окупант”, а також обмалювали меморіальну дощечку.
Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.
Анатолій Якович Брандис — радянський військовий льотчик-штурмовик літака Іл-2 75-го гвардійського штурмового авіаційного полку 1-ї гвардійської штурмової авіаційної дивізії. Народився у Дніпрі (кол. Катеринослав) 12 серпня 1923 року.
Після закінчення школи пілотів воював на Південному фронті.
Пройшов шлях від льотчика до командира ескадрильї 75-го гвардійського штурмового авіаполку. Загалом зробив 228 бойових вильотів.
Після закінчення війни викладав у військових навчальних закладах. Помер 23 березня 1988 року
Пам’ятник Брандису на Слобожанському був встановлений у 1949 році.
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