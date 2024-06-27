У Дніпрі невідомі бризнули газовим балоном в обличчя літній парі: коментар поліції

Відео з місця інциденту поширили у місцевих Telegram-каналах.
За словами очевидців, подія відбулася у житловому мікрорайоні Червоний Камінь.
На відео можна побачити, як між літньою парою та невідомими молодими людьми виник конфлікт, в ході якого один з компанії молодих бризнув в обличчя чоловіку похилого віку. Коли він з пекучим болем в очах відвернувся та разом з жінкою намагався піти, хуліган наздогнав їх та цього разу бризнув у сторону літньої жінки.
Кореспонденти dnepr.info отримали коментар речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник:
Подію зафіксовано, правоохоронці вживають заходи для встановлення всіх осіб, які причетні до факту.
Про стан літньої пари не повідомляється. Деталі події з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі розшукують чоловіка, який напав на літню жінку в під’їзді.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі незаконно проживав нелегал з Узбекистану.
18-річний юнак вдарив ножем свого давнього знайомого через давню образу.
В одній із балок Дніпра розташувалося селище Краснопілля. Люди на…
У Кривому Розі військовий ліцей вперше випустив юних захисниць.