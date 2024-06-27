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У Дніпрі невідомі бризнули газовим балоном в обличчя літній парі: коментар поліції

Сьогодні 13:13
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У Дніпрі невідомі напали на літніх людей.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомі бризнули газовим балоном в обличчя літній парі: коментар поліції

Відео з місця інциденту поширили у місцевих Telegram-каналах.

За словами очевидців, подія відбулася у житловому мікрорайоні Червоний Камінь.

На відео можна побачити, як між літньою парою та невідомими молодими людьми виник конфлікт, в ході якого один з компанії молодих бризнув в обличчя чоловіку похилого віку. Коли він з пекучим болем в очах відвернувся та разом з жінкою намагався піти, хуліган наздогнав їх та цього разу бризнув у сторону літньої жінки. 

Кореспонденти dnepr.info отримали коментар речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник:

Подію зафіксовано, правоохоронці вживають заходи для встановлення всіх осіб, які причетні до факту.

Про стан літньої пари не повідомляється. Деталі події з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі розшукують чоловіка, який напав на літню жінку в під’їзді.

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Новости Днепра про У Дніпрі невідомі бризнули газовим балоном в обличчя літній парі: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі невідомі бризнули газовим балоном в обличчя літній парі: коментар поліціїРусский

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