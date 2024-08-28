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У Дніпрі неправильно припаркована автівка заблокувала рух тролейбусів

Сьогодні 11:14
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У Дніпрі автохам спричинив затор.

Новости Днепра про У Дніпрі неправильно припаркована автівка заблокувала рух тролейбусів

У Дніпрі чоловік неправильно припаркував авто та став причиною тролейбусного затору.  Про це повідомляє Єдиний паркувальний простір.

Усе сталося 27 серпня на площі Соборній. Інспектори з паркування зазначили, що автомобіль заблокував рух тролейбусів. Після цього утворився затор та виникли затримки у русі 8 тролейбусних маршрутів.

Проблему вирішили інспектори з питань контролю за паркуванням. На порушника наклали штраф, а автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

Новости Днепра про У Дніпрі неправильно припаркована автівка заблокувала рух тролейбусів

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Новости Днепра про У Дніпрі неправильно припаркована автівка заблокувала рух тролейбусівУкраїнська

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